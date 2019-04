Phoenix Suns despedem o primeiro treinador Europeu da NBA

O sérvio Igor Kokoskov, o primeiro treinador nascido na Europa da história da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), foi despedido na segunda-feira do comando técnico dos Phoenix Suns, que tinha assumido em maio passado.



"Após uma reflexão profunda, decidi que seria positivo seguir numa direção diferente e mudar de treinador", afirmou, em comunicado o diretor dos Phoenix Suns James Jones, que agradeceu a Igor Kokoskov "todo o trabalho que desenvolveu com a equipa" e lhe desejou "as maiores felicidades para o futuro".

Kokoskov, que em 2010 obteve cidadania norte-americana, assumiu o comando técnico dos Phoenix Suns depois da saída do técnico interino Jay Triano, que orientou a equipa após o despedimento de Earl Watson, ainda na fase inicial da temporada.

Os Phoenix Suns terminaram a fase regular da NBA na última posição da conferência Oeste, com 19 vitórias e 63 derrotas, com o segundo pior registo da prova, apenas atrás dos New York Knicks que, no Este, somaram 17 triunfos e 65 derrotas.

Lusa