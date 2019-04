Ronnie O'Sullivan afastado na primeira ronda do Mundial de snooker por um amador

O britânico Ronnie O'Sullivan, cinco vezes campeão, foi hoje eliminado na primeira ronda do Campeonato do Mundo de snooker, ao perder com o compatriota James Cahill, o primeiro jogador amador na história da prova, por 10-8.

No Crucible Theatre, em Sheffield, o número um mundial, que regressou à liderança da hierarquia no final de março, na qual tinha estado pela última vez em 2010, terminou a sessão de abertura na segunda-feira a perder por, por 5-4, mas ainda conseguiu empatar o encontro a oito 'frames'.

James Cahill é o 76.º do ranking

No entanto, Cahill, de 23 anos e 76.º colocado no 'ranking', manteve a compostura e garantiu a primeira vitória em quatro encontros diante do 'Rocket', selando a passagem aos oitavos de final, fase em que medirá forças com o escocês Stephen Maguire, 15.º do mundo.

"Sempre acreditei em mim mesmo. Sempre acreditei que podia vencer qualquer um. Hoje mostrei isso", referiu o inglês natural de Blackpool, que foi profissional entre 2013 e 2017, estatuto que pretende recuperar na próxima temporada.

Nigel French

James Cahill recebeu um 'wildcard' para disputar a fase preliminar da principal prova de snooker em 2019, durante a qual somou três vitórias diante do irlandês Michael Judge e dos compatriotas Michael Holt (42.º) e Andrew Higginson (55.º), antes de causar surpresa, na sua estreia no quadro principal do Mundial, frente ao pentacampeão em 2001, 2004, 2008, 2012 e 2013.

O'Sullivan não era eliminado na primeira ronda do Mundial desde 2003

O'Sullivan, de 43 anos, detentor de 36 troféus na carreira, não era eliminado na primeira ronda do Mundial desde 2003, quando perdeu frente ao jogador de Hong Kong Marco Fu, por 10-6.

"Sinto os membros muito pesados e estava a lutar para ficar acordado. Quando vimos aqui [Crucible Theatre] temos de nos sentir bem. Mentalmente estava pronto, depois de uma boa temporada, mas a atitude dele [Cahill] foi brilhante, jogando com ritmo e confiança", apontou Ronnie O'Sullivan.

Lusa