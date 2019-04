Árbitro que empurrou Morata suspenso uma semana

O árbitro que apitou o Eibar-Atlético de Madrid foi suspenso durante uma semana, depois do incidente em que se viu envolvido com Àlvaro Morata.

Segundo jornal espanhol As, Alberola Rojas envolveu-se numa troca de palavras com o avançado do Atlético de Madrid, no jogo de sábado passado. Mas o incidente não ficou por aqui, e o árbitro chegou mesmo a empurrar a cabeça de Morata e a agarrá-lo no braço.

Perante o caso, o Comité Técnico de Árbitros acabou por castigar o juiz do encontro, uma vez que considera que os árbitros não devem tocar nos jogadores, e vice-versa. O árbitro espanhol fica não só impedido de apitar jogos durante uma semana, como também de pertencer à equipa do VAR.

Para além dos protestos de Morata em relação aos toques de Rojas, também o treinador Diego Simeone falou sobre o assunto na conferência de imprensa, após o jogo, criticando a ação do juiz do encontro.