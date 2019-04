Bayern vence Werder Bremen e defronta Leipzig na final da Taça alemã

O Bayern assegurou hoje a passagem à final da Taça da Alemanha em futebolk, ao vencer o Werder Bremen em casa deste, por 3-2, indo agora defrontar o Leipzig, que chega pela primeira vez ao jogo decisivo.

Os bávaros chegaram a estar a vencer por 2-0, com golos do polaco Robert Lewandowski e de Thomas Muller, aos 36 e 63 minutos, mas, no espaço de um minuto, sofreram dois golos, aos 74 e 75, pelo avançado japonês Yuya Osako e pelo médio kosovar Milot Rashica, respetivamente.

O Werder Bremen reduziu o marcador aos 74 minutos e voltou a marcar quando recuperou a bola, depois desta ter sido tocada pelos jogadores do Bayern, logo após ter vindo ao centro do terreno.

O golo decisivo ficou para o incontornável Robert Lewandowski marcar, desta vez na execução de um penálti, aos 80 minutos.

O Bayern vai agora defrontar o Leipzig na final, que eliminou na outra meia-final o Hamburgo, da II Liga, marcada para 25 de maio, em Berlim.

