Benfica, FC Porto e Sporting preparam a 31.ª jornada

Benfica prepara jogo com o Sporting de Braga

Faltam quatro jornadas para o final do campeonato e, para o Benfica, o próximo jogo, em Braga, é de alto grau de exigência.

Ainda assim, Bruno Lage vai gerindo o esforço do plantel e esta quarta-feira foi dia de folga para os jogadores. Na véspera, os utilizados na goleada por 6-0 frente ao Marítimo tinham-se ficado pelo ginásio.

A equipa inicia esta quinta-feira a reta final de preparação para o encontro da 31.ª jornada, sabendo que Ebuehi, Conti, Corchia e Gabriel estarão fora das contas de Bruno Lage.

Esta quarta-feira, o clube da Luz emitiu uma nota sobre os bilhetes para a partida de domingo, na qual informou que os adeptos encarnados ainda podem adquirir ingressos, mas apenas em Braga.

FC Porto prepara jogo com o Rio Ave

O FC Porto é o primeiro dos “três grandes” a entrar em campo na 31.ª jornada, numa visita esta sexta-feira ao Rio Ave.

Os azuis e brancos de Sérgio Conceição querem voltar a assumir de forma provisória a liderança do campeonato e lançar a pressão para o grande rival, o Benfica.

Esta quarta-feira, houve treino no Olival e há apenas uma baixa a registar: o guarda-redes brasileiro Fabiano. A equipa vai mudar de local de trabalho na quinta-feira, com o treino a realizar-se no Estádio do Dragão, pelas 18:00.

Pouco depois, Sérgio Conceição fará a antevisão da partida que marca o arranque da 31.ª jornada.

Sporting prepara jogo com o Vitória de Guimarães

Nesta reta final da época, o Sporting tenta garantir pelo menos o terceiro lugar do campeonato e, no sábado, recebe o Vitória de Guimarães.

A equipa de Marcel Keizer perdeu na primeira volta contra os minhotos, mas está agora numa série de sete vitórias consecutivas na I Liga, a melhor sequência do clube na prova desde 2015/2016.

Os leões estão esta quarta-feira de folga e voltam ao trabalho na quinta-feira.

No treino de terça-feira, a grande novidade foi Cristian Borja, que treinou sem limitações, e nesta altura apenas Rodrigo Battaglia é baixa na equipa leonina.