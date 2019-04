"Para haver tanta especulação, mais vale assim"

Luís Filipe Vieira, à margem de um evento no Museu Benfica - Cosme Damião, falou sobre a fuga de informação nas nomeações dos árbitros e sobre a acusação da claque do FC Porto ao clube da Luz. O presidente dos "encarnados" demarcou-se das acusações afirmando que o "Benfica foi um pretexto" para se arranjar uma resposta ao caso, garantido ainda que no futuro este assunto vai ser esclarecido.