O jogo entre o PEC Zwolle e o Groningen, relativo à 32.ª jornada do campeonato holandês, foi esta quarta-feira interrompido devido a uma forte sequência de relâmpagos.

As imagens dos raios no céu de Zwolle foram partilhadas pelo clube, através da conta oficial no Twitter:

A equipa de arbitragem interrompeu o jogo aos 56 minutos, numa altura em que os visitantes venciam por 2-1. Mais tarde, foi tomada a decisão de suspender o encontro, que será retomado na próxima segunda-feira.