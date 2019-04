Shakhtar Donetsk empata com Dínamo Kiev e mantém liderança na liga

O Shakhtar Donetsk e o Dínamo Kiev, primeiro e segundo classificados do campeonato ucraniano de futebol, empataram esta quarta-feira 0-0, resultado que permite que a formação orientada pelo português Paulo Fonseca mantenha sete pontos de vantagem para o perseguidor.

A equipa de Donetsk até podia ter ficado com os três pontos quando dispôs de uma grande penalidade em cima do apito final do árbitro (90+5 minutos), mas o avançado Junior Moraes viu o guarda-redes adversário, Denys Boyko, fazer uma grande defesa, que deixa tudo na mesma no topo da tabela da liga ucraniana.

A equipa de Paulo Fonseca segue agora com 64 pontos, enquanto o rival de Kiev está no segundo posto da classificação com 57 pontos.

Lusa