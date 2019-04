Sporting impugna castigo ao futsal de quatro jogos à porta fechada

O Sporting vai impugnar a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol de punir o futsal do clube com quatro jogos à porta fechada, anunciou hoje o clube liderado por Frederico Varandas.

"O Sporting Clube de Portugal considera absolutamente incompreensível a anunciada decisão da Federação Portuguesa de Futebol de interditar o Pavilhão João Rocha para os jogos de futsal. São inconcebíveis as razões invocadas para tal deliberação, quando assistimos, noutros pavilhões e estádios, a recorrentes e impunes insultos, cuspidelas, agressões aos nossos atletas, treinadores e dirigentes, assim como a cânticos e assobios que exultam a mortes de pessoas", lê-se no comunicado divulgado pelos 'leões'.

De resto, o Sporting considerou também o 'timing' da decisão "incompreensível", já que, dentro de 48 horas, vai iniciar a participação na final 'four' da Liga dos Campeões Europeus de futsal, na qual é o único representante português.

"Por essas razões, o Sporting Clube de Portugal informa que irá impugnar a decisão proferida pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol de punir o futsal do Sporting CP com quatro jogos à porta fechada junto dos tribunais competentes e requerer o decretamento de medida cautelar com vista à imediata suspensão dos efeitos da decisão", avançou o clube 'verde e branco', que acrescentou que "vai continuar a lutar" por um desporto com lei, regras e valores.

"É na defesa da verdade e da transparência que esperamos que a justiça seja reposta neste processo", rematou o emblema de Alvalade.

Lusa