Supertaça espanhola pode ser disputada na Arábia Saudita

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, admitiu hoje a possibilidade de a Supertaça espanhola ser disputada na Arábia Saudita, a partir de 2020.

Rubiales disse que jogar a Supertaça no Médio Oriente é uma das possibilidades, juntamente com o modelo 'final four' com o campeão e vice-campeão da Liga espanhola e os finalistas da Taça do Rei.

A competição pode ainda deixar de ser jogada no início da temporada, passando a realizar-se em janeiro.

O dirigente vai apresentar a proposta na próxima semana, durante a Assembleia Geral da RFEF.

Lusa.