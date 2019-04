Vasco da Gama quer Jorge Jesus

O clube brasileiro Vasco da Gama iniciou as conversações para a possível contratação do técnico português Jorge Jesus.

Apesar de as negociações ainda não terem começado, o clube brasileiro está interessado que o treinador português substitua Alberto Valentim.

A notícia foi avançada pelo Globo Esporte, que adiantou ainda que o diretor do futebol do clube, Alexandre Faria, já conversou ao telemóvel com Jorge Jesus. O próximo passo será o contacto entre o treinador e o presidente do Vasco da Gama, Alexandre Campello.

A plataforma desportiva brasileira garante ainda que o técnico português "vê com bons olhos" a possibilidade de trabalhar no Brasil, no entanto o elevado salário nos últimos clubes é um obstáculo para clube do Rio de Janeiro.

Depois de treinar o Benfica e o Sporting, Jorge Jesus rumou à Arábia Saudita, onde assumiu o comando técnico do Al Hilal, mas não renovou contrato e acabou por voltar a Portugal. Está neste momento sem clube.