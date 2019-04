Getafe empata com o Real Madrid a zero

Getafe e Real Madrid empataram esta quinta-feira a zero, no fecho da 34.ª jornada do campeonato espanhol de futebol, um resultado que permitiu ao Sevilha reentrar nos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

O emblema da Andaluzia 'esmagou' o Rayo Vallecano, por 5-0, e ficou durante algumas horas isolado no quarto lugar, mas a igualdade caseira do Getafe, perante um Real Madrid em 'modo treino', deixou a luta para a 'Champions' ainda mais ao rubro.

Getafe e Sevilha terminaram a ronda em igualdade no quarto posto, com 55 pontos, mais três do que o Valência, que foi o grande derrotado da ronda, ao cair na quarta-feira no campo do Atlético Madrid (3-2), e mais seis do que o Athletic Bilbau, que ainda pode ter uma palavra a dizer.

Apesar de ter protagonizado as melhores oportunidades da partida, o Getafe, a equipa surpresa desta edição de 'La Liga', acabou por ficar a zero frente a um Real Madrid que já se conformou com o terceiro lugar e que já só pensa na próxima temporada.

Frente ao último classificado da prova e a jogar em casa, o Sevilha, com Daniel Carriço de início, chegou ao intervalo a zero, mas resolveu a questão na segunda parte e com muitos golos à mistura.

O holandês Promes abriu a contagem, aos 55 minutos, e seguiu-se uma 'chuva' de golos, com um 'bis' de El Haddadi, aos 57 e 62 minutos, e remates certeiros do francês Ben Yedder, aos 69, e Gil, aos 86.

O Rayo Vallecano, que deixou Bebé sentado no banco durante os 90 minutos, ficou a sete pontos da salvação e já tem um 'pé' no segundo escalão espanhol.

Mais calmo ficou o Villarreal, este ano 'carrasco' do Sporting na Liga Europa, que foi vencer com alguma surpresa ao campo da Real Sociedad, por 1-0, e colocou-se cinco pontos acima da zona de descida, no 14.º posto. O golo do triunfo apareceu apenas aos 85 minutos, por Moreno.



