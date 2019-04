"Eu vou-me embora no final da época, não há problema"

Após a igualdade em Vila do Conde, Sérgio Conceição assumiu a responsabilidade pelo mau resultado e pediu aos adeptos portistas para não assobiarem os jogadores. O treinador do FC Porto admite ainda a possibilidade de deixar o comando técnico, caso os resultados sejam negativos no final da época.

Já Daniel Ramos, o treinador do Rio Ave, considerou que o empate foi justo.