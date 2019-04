FC Porto tropeça e pode deixar Benfica fugir

O FC Porto empatou esta sexta-feira a dois golos em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, no jogo que abriu a 31.ª jornada do campeonato.

Brahimi (18') e um autogolo de Júnio Rocha (22') deram vantagem aos dragões, mas golos de Nuno Santos (85') e Ronan David (90') restabeleceram a igualdade no marcador.

Com este empate, os azuis e brancos isolam-se na liderança do campeonato, com 76 pontos, mais um que o Benfica, que joga apenas no domingo, às 17h30, no terreno do Sporting de Braga, e pode assim isolar-se no topo da Liga a três jornadas do fim. Já os vilacondenses seguem no 8.º lugar, com 39 pontos.

Na próxima jornada, o FC Porto recebe o Desportivo das Aves (4 de maio às 20h30) e o Rio Ave joga na casa do Moreirense (3 de maio às 20h30).