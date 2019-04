Lyon vence Bordéus de Paulo Sousa e ameaça 2.º lugar do Lille

O Lyon foi esta sexta-feira a Bordéus, equipa treinada pelo português Paulo Sousa, vencer por 3-2, na abertura da 34.ª jornada da I Liga francesa de futebol, e ameaça o segundo lugar ocupado pelo Lille.

O Lyon abriu o marcador aos 14 minutos, pelo internacional holandês Memphis Depay, mas o Bordéus deu a volta ao resultado aos 34 e 38, com golos de Jimmy Briand e de Nicolas de Preville, respetivamente.

Na segunda parte, o Lyon restabeleceu a igualdade aos 67 minutos pelo avançado costa-marfinense Maxwel Cornet, mas o maior golpe nas aspirações do Bordéus 'roubar' pontos ao seu adversário foi a expulsão do sérvio Vukasin Jovanovic, que deixou a sua equipa a jogar em inferioridade numérica a partir dos 73 minutos por palavras dirigidas ao árbitro.

O Lyon, embalado quase simultaneamente pelo golo do empate e pela expulsão de Jovanovic, lançou-se sobre a defesa do Bordéus, exercendo forte pressão e que acabou por dar frutos a cinco minutos do final do tempo regulamentar, com Moussa Dembele a marcar o terceiro golo da sua equipa.

Este triunfo do Lyon ameaça o segundo lugar do Lille, que soma 65 pontos, mais três do que o seu opositor, mas tem menos um jogo, que cumprirá no domingo ao receber o Nimes, nono classificado, com 46, e deixa ao mesmo tempo o Saint-Étienne, quarto classificado, a seis pontos de distância, pelo menos até domingo, quando receber o Toulouse.

O Lyon, pelo qual o guarda-redes português Anthony Lopes jogou esta sexta-feira os 90 minutos, recebe justamente o Lille na próxima jornada, 35.ª.

O campeonato é liderado pelo Paris Saint-Germain, já consagrado bicampeão, com 84 pontos, seguido do Lille, com 65, e do Lyon, com 62, embora com mais um jogo.



