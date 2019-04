A primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio do Azerbaijão, quarta prova do Mundial de Fórmula 1, foi hoje cancelada depois do levantamento de uma tampa de esgoto ter atingido o monolugar de George Russell (Williams).

O embate da tampa na parte de baixo da viatura provocou danos visíveis e deixou vários destroços na pista.

O Grande Prémio do Azerbaijão disputa-se em Baku, num circuito citadino com um total de 6.003 quilómetros.

Lusa