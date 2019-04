Al Nassr de Rui Vitória falha acesso à final da Taça da Arábia Saudita

O Al Nassr foi este sábado derrotado pelo Al Ittihad (4-2, após prolongamento) nas meias-finais da Taça do Rei da Arábia Saudita, falhando a oportunidade de disputar o jogo decisivo com o Al Taawon, de Pedro Emanuel.

O conjunto orientado pelo técnico português Rui Vitória, que jogava fora, esteve a perder por duas bolas a zero, com golos do sérvio Aleksandar Prijovic (44 minutos) e de Al Muwallad (61), mas ainda reagiu e chegou ao empate, primeiro por intermédio do nigeriano Ahmed Musa (66) e, depois, do goleador marroquino Abderrazak Hamdallah, que marcou da marca da grande penalidade aos 89 minutos e levou o jogo para prolongamento.

Mas na etapa complementar a formação da casa foi mais forte e o brasileiro Romarinho marcou por duas vezes (96 e 106), dando ao Al Ittihad o bilhete para a final da taça, onde vai defrontar o Al Taawon, treinado pelo português Pedro Emanuel, que na sexta-feira afastou o Al Hilal por expressivos 5-0.

