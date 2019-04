Autogolo garante vitória do Atlético de Madrid sobre o Valladolid

O Atlético de Madrid deu este sábado mais um passo para garantir a segundo lugar da Liga espanhola de futebol, ao vencer por 1-0 na receção ao 'aflito' Valladolid, em jogo da 35.ª jornada.

A quarta vitória seguida dos 'colchoneros' - e terceira pela margem mínima - foi assegurada com um golo de Joaquín Fernández na própria baliza, aos 66 minutos, ao tentar impedir que o cruzamento de Saúl Ñíguez chegasse ao francês Antoine Griezmann.

Com este triunfo, o Atlético, segundo classificado, com 74 pontos, reduziu para seis a diferença para o líder FC Barcelona (80), que hoje recebe o Levante. Em caso de triunfo, os catalães festejam a conquista do bicampeonato, a três rondas do final.

Por outro lado, os madrilenos aumentaram para nove os pontos de vantagem sobre o rival Real Madrid, terceiro, com 65 e menos um jogo.

Na luta pela última vaga europeia, o Athletic Bilbau segurou o sétimo posto, com um empate 1-1 frente ao 'vizinho' Alavés. O médio Beñat adiantou a formação de Bilbau, aos 41 minutos, mas Borja Baston empatou para o conjunto de Vitória, quatro minutos depois, aos 45.

Lusa