Euforia junto ao Estádio da Luz na partida do autocarro do Benfica

Os encarnados jogam este domingo uma partida decisiva para o campeonato frente ao SC Braga.

As águias estão provisoriamente no segundo lugar da liga a um ponto do FC Porto, que empatou nesta jornada com o Rio Ave. Em caso de vitória frente ao Braga, o Benfica isola-se na liderança do campeonato.

Este fim de semana pode revelar-se decisivo na luta pelo título e por isso os adeptos encarnados fizeram questão de marcar presença junto da equipa.