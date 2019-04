Gastão Elias eliminado na primeira ronda do 'qualifying' do Estoril Open

O tenista português Gastão Elias foi este sábado eliminado na primeira ronda do 'qualifying' do Estoril Open, que está a decorrer no Clube de Ténis do Estoril, ao perder diante o australiano Alexei Popyrin.

Naquele que foi o primeiro encontro entre os dois, o jovem Popyrin, 114.º colocado no 'ranking' mundial, de 19 anos, levou a melhor frente ao tenista natural da Lourinhã em dois renhidos sets', pelos parciais de 7-5 e 7-6 (7-5).

Depois de há um ano ter jogado o quadro principal diante o também australiano Alex De Minaur, com quem perdeu em duas partidas, Gastão Elias, 307.º do 'ranking' mundial, acabou por se despedir da quinta edição do Millennium Estoril Open após a primeira ronda da fase de qualificação.

Já Popyrin, que este ano já atingiu a terceira jornada do Open da Austrália, vai discutir o acesso ao quadro principal do único torneio ATP 250 português com o italiano Simone Bolelli, que derrotou o bielorrusso Egor Gerasimov, por 6-2 e 7-6 (7-0).

Lusa