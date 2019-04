Líder dos Super Dragões atira camisola ao chão em momento de fúria

O líder dos Super Dragões não escondeu o descontentamento no final do jogo de sexta-feira, que o FC Porto empatou por duas bolas frente ao Rio Ave.

No final da partida, quando a equipa se dirigia à bancada para cumprimentar os adeptos, Fernando Madureira foi filmado a atirar a camisola ao chão e a pedir aos restantes membros da claque para não aplaudirem os jogadores.

O vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais.

No rescaldo do jogo, cujo resultado pode comprometer a luta dos dragões pelo título pelo título, o treinador Sérgio Conceição lamentou o resultado. Em resposta à contestação dos adeptos, deixou claro que deixará o comando técnico se os resultados no final da época forem negativos.

Conceição foi assobiado pelos adeptos portistas em Vila do Conde à saída do estádio.