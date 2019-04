Norwich assegura regresso à Premier League

O Norwich assegurou este sábado o regresso à liga inglesa de futebol, após uma ausência de três anos, ao conquistar matematicamente um dos dois lugares de promoção automática, com uma vitória por 2-1 sobre o Blackburn.

A uma jornada do termo do Championship (segunda divisão inglesa), o Norwich lidera com 91 pontos, com mais nove pontos do que o Leeds United, terceiro classificado, ainda com dois jogos por disputar e, por isso, com a possibilidade de somar um máximo de seis.

O Sheffield United, segundo classificado com 88 pontos, também se encontra em excelente posição para ascender à Premier League, uma vez que dispõe de seis pontos de vantagem para o Leeds United, terceiro, com 82 (mas com dois jogos por disputar).

O Norwich está em vias de conquistar o título do segundo escalão inglês pela primeira vez desde 2004, já que possui uma vantagem de três pontos sobre o Sheffield United, quando falta apenas um jogo.

Um empate ou vitória no Aston Villa no próximo fim de semana garantirá que o Norwich seja promovido e campeão.

Lusa