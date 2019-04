Sporting procura hoje reforçar terceiro lugar na receção ao Vitória de Guimarães

O Sporting recebe hoje o Vitória de Guimarães com a possibilidade de destacar-se ainda mais na terceira posição da I Liga de futebol e colocar mais pressão sobre o Sporting de Braga.

Os 'leões' ocupam presentemente o terceiro posto com 67 pontos, mais três do que o Sporting de Braga, quarto, e podem alargar para seis em caso de triunfo sobre os vimaranenses, ficando ainda a aguardar pelo desfecho do encontro de domingo entre 'arsenalistas' e Benfica, em Braga.

Além do embate de Alvalade, a 31.ª jornada compreende hoje mais três jogos: Santa Clara-Vitória de Setúbal, Portimonense-Feirense e Desportivo das Aves-Belenenses.

Bas Dost falha jogo