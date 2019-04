V. Guimarães critica arbitragem de Rui Costa no jogo com o Sporting

O presidente do Vitória de Guimarães, Júlio Mendes, criticou este sábado árbitro de futebol Rui Costa por este não ter assinalado uma falta a favor dos vimaranenses no lance que daria origem ao primeiro golo do Sporting.

O dirigente, que falava na sala de imprensa após a derrota, por 2-0, com os 'leões', começou por enaltecer a qualidade demonstrada pelo Sporting e pelos vimaranenses, discordando com a atuação do árbitro portuense que validou o primeiro golo da equipa de Alvalade depois de uma falta a favor dos minhotos.

"Todos viram que houve uma falta grosseira, ao minuto 39, de Acuña sobre Rochinha. Uma falta, que na nossa opinião, daria origem a uma grande penalidade. Não podemos ignorar que uma determinada incidência teria impacto no desenrolar do jogo. Mesmo sendo fora da área não teria de haver uma falta assinalada a nosso favor?", disse Júlio Mendes.

Para Júlio Mendes cabe aos dirigentes arrepiarem caminho para evitar que "erros grosseiros" aconteçam.

"É isto que me surpreende no futebol. Não haver pessoas que não corem de vergonha com o que se passa. O presidente do Conselho de Arbitragem tem muito trabalho para fazer", concluiu.

O Vitória de Guimarães somou a terceira derrota consecutiva ao perder hoje com o Sporting, por 2-0, em jogo da 31.ª jornada da I Liga.

Lusa