Dulce Félix em 8.º lugar na meia maratona no Japão

A atleta portuguesa Dulce Félix foi hoje oitava classificada na meia maratona de Gifu, no Japão, numa prova dominada pelos atletas quenianos.

A atleta do Benfica cortou a meta com a marca de 1:14.14 horas, numa prova ganha pela queniana Ruth Chepng'tich, com 1:06.06 (recorde do percurso). Os outros dois lugares do pódio pertenceram às quenianas Joan Chelimo (1:08.01) e Evaline Chirchir (1:08.07).

"Nesta prova não interessava a marca. O mais importante foi testado, tentar perceber as alterações metabólicas do nosso corpo ao fuso horário", disse à agência Lusa a atleta.

Na prova masculina o vencedor foi o queniano Amos Kurgat, com 1:00.34 horas.