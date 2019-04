Real Madrid e outros favoritos derrotados na ronda que sagrou Barcelona campeão

O Real Madrid perdeu este domingo na visita ao Rayo Vallecano, numa jornada igualmente 'negra' para Getafe, Sevilha e Valência, todos derrotados por clubes pior classificados na Liga espanhola de futebol.

O único golo do jogo entre Rayo Vallecano e Real Madrid surgiu de grande penalidade, aos 23 minutos, com Adri Embarba a enganar Courtois e a dar os três pontos para a formação da casa que, mesmo assim, segue em zona de despromoção (19.º lugar com 31 pontos).

Já os 'blancos', que viram os grandes rivais FC Barcelona e Atlético de Madrid vencerem os seus desafios no sábado, com os catalães a sagrarem-se campeões de Espanha pela 26.ª vez, mantêm-se na terceira posição (65 pontos) e por lá devem ficar até ao final da época.

O Getafe (55 pontos), que tem sido a grande surpresa esta temporada, ocupando o quarto posto - que dá acesso direto à Liga dos Campeões -, perdeu na visita ao País Basco, com a Real Sociedad a superiorizar-se por 2-1 (golos de Willian José e de Mikel Oyarzabal para os da casa e de Samuel Saiz para o Getafe), numa partida envolta em polémica devido a um alegado penálti não assinalado a favor dos forasteiros aos 75 minutos.

O internacional português Antunes, que atua no Getafe (está lesionado com gravidade), foi um dos que usou as redes sociais para criticar a equipa de arbitragem, pedindo castigos para os erros dos árbitros.

"É altura de sancionar os árbitros porque, quando se enganam, continuam na Primeira [liga] , e os jogadores e as equipas é que sofrem sempre. Mais profissionalismo, mais respeito naquela que dizem ser a melhor Liga do mundo. Já sei que muitos não querem o Getafe na 'Champions'. Então metam lá quem querem e que acabe já o campeonato. Respeito, senhores, respeito", escreveu o lateral luso.

Também o Sevilha (55 pontos) saiu hoje derrotado da visita ao Girona (17.º), com um golo solitário do médio espanhol Portu, desperdiçando a oportunidade de ultrapassar o Getafe no quarto lugar da La Liga.

Como um azar nunca vem só, além da perda de pontos, os andaluzes perderam também o central português Daniel Carriço, que abandonou o relvado lesionado na coxa esquerda aos 78 minutos e juntou-se nas 'baixas' a André Silva, que ficou fora dos convocados.

Já o Valência de Gonçalo Guedes (foi titular mas deixou o campo aos 83 minutos), que segue no sexto lugar com 52 pontos, também vacilou, perdendo em casa com o Eibar por 1-0, com um golo do veterano avançado brasileiro Charles ao cair do pano (90+3).

Na outra partida hoje realizada em Espanha, o Villarreal não foi além de um empate caseiro 1-1 com o último classificado, o Huesca, seguindo agora na 14.ª posição, apenas cinco pontos acima da 'linha d'água'.

