Sheffield United benficia do fair play de Bielsa e sobe à Premier League

O Sheffield United garantiu este domingo a subida ao primeiro escalão do futebol inglês, beneficiando do empate 1-1 entre o Leeds e o Aston Villa, num encontro marcado pelo 'fair play' do técnico Marcelo Bielsa.

O Leeds estava obrigado a vencer para continuar a sonhar com a subida direta à 'Premier League', depois de o Norwich ter garantido, no sábado, a primeira posição do 'Championship'.

Aos 72 minutos, com Jonathan Kodjia no chão e o Aston Villa à espera de uma interrupção de jogo, o Leeds atacou e colocou-se em vantagem na partida, com um golo de Mateusz Klich.

O lance deu origem à expulsão de um jogador do Aston Villa, por protestos, e a uma discussão entre os bancos das duas equipas, com John Terry, treinador do Aston Villa, a acusar o adversário de falta de 'fair play'.

O técnico argentino Marcelo Bielsa, conhecido como 'El loco', não terá gostado do comportamento da sua equipa e ordenou-lhes que parassem e permitissem à equipa visitante chegar ao empate.

Aos 77 minutos, com os jogadores do Leeds todos parados, Albert Adomah empatou a partida, "selando" a subida do Sheffield United e empurrando o Leeds para os 'play-offs' de acesso à liga inglesa.

Lusa