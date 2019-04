O relato impressionante da maratonista que colapsou antes da meta

Mais de 40 mil pessoas participaram na maratona de Londres no domingo, mas a história de Hayley está a correr o mundo.

A jovem de 26 anos colapsou momentos antes de atravessar a meta, vendo-se obrigada a rastejar os poucos metros que faltavam. Um dia depois, conta o que sentiu no momento.

“Comecei a contar os meus passos e acho que perdi a visão num dos olhos. Não conseguia levantar as pernas e não me conseguia mexer de todo. Foi petrificante.”

Citada pela BBC, explica que se começou a sentir mal a meio da prova. A sensação das pernas pesadas e as recorrentes náuseas foram piorando à medida que se aproximava do final. Questionada sobre o motivo que poderá ter causado a indisposição, confessa que começou a prova com uma passada “demasiado rápida”.

Apesar de ter precisado de ajuda para transpor a meta, Hayley conseguiu bater o seu recorde pessoal em três minutos, terminando em 18.º lugar. Em retrospetiva, considera que foi a coisa mais difícil que alguma vez teve que fazer, tanto a nível mental como físico.