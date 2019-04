Portugueses estreiam-se hoje no court central do Estoril Open

Os tenistas portugueses Pedro Sousa, João Domingues e João Sousa, este último em pares, estreiam-se hoje na primeira ronda do quadro principal do Estoril Open, que vai decorrer até domingo no Clube de Ténis do Estoril.

O lisboeta Pedro Sousa, 107.º classificado do 'ranking' mundial, é o primeiro a entrar em ação frente ao norte-americano Reilly Opelka, 59.º da hierarquia, de 2,11 metros, no 'court' central, nunca antes das 15:00.

Após o primeiro confronto entre Sousa, de 30 anos, e o jovem Opelka, de 21 anos, é a vez de João Domingues disputar pela terceira vez na carreira a ronda inaugural do único torneio ATP 250 português.

Depois de ultrapassar o italiano Filippo Baldi na segunda e última ronda da fase de qualificação, Domingues, número 214 do circuito, marcou encontro com o australiano e sexto cabeça de série, Alex De Minaur, naquele que será o primeiro duelo entre os dois.

A fechar a jornada do primeiro dia no 'court' central, logo após o desafio entre João Domingues e o australiano, João Sousa e o argentino Leonardo Mayer vão estrear-se na competição de pares.

Os semifinalistas de 2018 têm encontro marcado com o mexicano Santiago González e o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi.

Lusa.