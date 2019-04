"À quarta foi de vez", Frederico Varandas realça vitória histórica no futsal

A equipa de futsal do Sporting CP, depois de vencer a final da Champions League frente ao Kairat Almaty Futsal Club por 2-1, foi recebida pelo presidente da Câmara Munincipal de Lisboa, Fernando Medina, que elogiou a conquista da equipa leonina.

O Sporting "demonstrou um grande poderio numa modalidade que é hoje uma das principais de pavilhão", afirmou Fernando Medina, referindo ainda que este triunfo "honra Portugal e a cidade de Lisboa".

Frederico Varandas, presidente do clube, mencionou os 34 títulos europeus que o clube já conquistou sendo que o título nesta modalidade, o futsal, "já era esperado há mais de uma década".

O treinador da equipa leonina, Nuno Dias, visivelmente emocionado, mostrou-se orgulhoso por "receber as felicitações do presidente da municipio de Lisboa", admitindo que o troféu de campeões europeus marca "a história do futsal europeu e a história do Sporting".