"Alguns" campeões europeus sub-19 vão ter uma oportunidade na equipa principal do FC Porto

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, revelou hoje que "alguns" dos futebolistas que conquistaram a UEFA Youth League vão ter "a breve prazo" uma oportunidade na equipa principal, liderada por Sérgio Conceição.

"Vão ter um futuro brilhante à vossa frente. Tenho grande fé e a certeza -- sobretudo após a conversa de ontem [segunda-feira] com o treinador Sérgio Conceição - que a breve prazo alguns de vocês, e depois outros mais, vão fazer parte dos quadros do FC Porto. É essa a esperança que tenho, essa crença que vocês devem ter", disse.

O dirigente falava na Câmara Municipal do Porto, onde os novos campeões europeus foram recebidos e homenageados pelo executivo liderado pelo autarca Rui Moreira, posteriormente à comitiva ter sido recebida por centenas de adeptos em euforia no aeroporto.

Na segunda-feira, o FC Porto tornou-se na primeira formação portuguesa a conquistar a UEFA Youth League em futebol, ao derrotar na final, disputada em Nyon, na Suíça, os ingleses do Chelsea por 3-1.

LAURENT GILLIERON

"A forma como encararam este campeonato da Europa é a determinação como têm de encarar esse objetivo e meta. Eu ficarei feliz no dia em que vos vir entrar com a camisola do FC Porto no Estádio do Dragão", sublinhou.

Pinto da Costa confessou o "muito orgulho" pelo facto de os jovens dragões serem "a primeira equipa portuguesa a ganhar um título europeu (sub-19)" e anunciou que o grupo de trabalho vai receber a "medalha de mérito" do clube, no final das comemorações dos 125 anos, "em cerimónia condigna" com os feitos alcançados.

"Meus queridos campeões (...), vibrámos com o vosso feito, a vossa garra, vontade, com a confiança que demonstraram em todos os momentos e, finalmente, com a vossa vitória", elogiou.

O autarca Rui Moreira, que recebeu de Pinto da Costa uma medalha igual à dos atletas, garantiu que a cidade "está em festa".

"Em primeiro lugar, queria agradecer por virem à câmara. É a vossa festa, mas é também um dia de festa para o Porto e é nesta casa, que é da cidade, que devemos comemorar estes momentos felizes. Nem sempre temos alegrias, mas, quando as temos, é nesta casa que se manifesta essa felicidade", enfatizou.

Rui Moreira garantiu que "sejam quais forem as preferências clubísticas, todos os portuenses devem estar felizes".

"É extraordinário terem ganho. Já tínhamos ganho em termos de Seleção, mas agora é o clube. Esta é uma cidade que acredita no futuro. Parabéns ao FC Porto e parabéns a vocês que ganharam. São coisas que nos emocionam. Vocês, agora, são exemplos", concluiu.

Numa 'vingança' da meia-final da época passada, em que os 'dragões' foram afastados nas meias-finais pelos 'blues', o FC Porto adiantou-se no marcador ainda na primeira parte por Fábio Vieira, aos 17 minutos, ainda permitiu o empate, por Daishawn Redan, aos 53, mas a resposta foi pronta e os portistas chegaram à vitória com golos de Diogo Queirós (55) e de Afonso Sousa (75).

Orientados pelo antigo defesa-esquerdo 'azul e branco' Mário Silva, os 'dragões' sucedem no palmarés ao FC Barcelona, vencedor em 2017/18, precisamente numa final frente ao Chelsea, que soma dois troféus conquistados, tal como os catalães.

Lusa