Felipe perto de reforçar o Atlético de Madrid

Felipe, central brasileiro do FC Porto, habitual titular da equipa, está perto de assinar pelos espanhóis do Atlético de Madrird, como cita o jornal A Marca no seu site.

Os valores do negócio são desconhecidos, mas o jornal desportivo refere que o negócio apenas será tornado público depois do dia 25 de Maio, dia em que a equipa portista irá jogar a final da Taça de Portugal frente ao Sporting CP.

Felipe, 29 anos, já realizou 49 jogos pelo FC porto na presente época, tem um cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.