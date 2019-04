O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, com 90 dias de suspensão.

Em causa estão as declarações de Vieira no fim do jogo com o FC Porto, a 22 de janeiro, referente às meias-finais da Taça da Liga, que terminou com o triunfo portista por 3-1 e a consequente eliminação das águias.

Na altura, o dirigente encarnado deixou fortes críticas à atuação do vídeoárbitro Fábio Veríssimo: