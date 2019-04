Pedro Proença e Deco entre os oradores da conferência internacional Soccerex

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, o antigo internacional português Deco e o ex-treinador francês Gérard Houllier vão discursar na Soccerex Europe, anunciou a organização da conferência internacional, que se realiza em Oeiras.

Em comunicado, a entidade organizadora da Soccerex, que está marcada para 5 e 6 de setembro, confirmou também as presenças do CEO do Grupo Benfica, Domingos Soares Oliveira, e do diretor de media do Manchester United, Phil Lynch.

Deco, que trabalha como agente de jogadores, e Houllier juntam-se a outros nomes, como o empresário turco Erkut Sogut, o diretor de comunicação da FIFPro, Andrew Orsatti, e Óscar Mayo, diretor do desenvolvimento internacional da liga espanhola.

Também têm presença confirmada na Soccerex "representantes de Inter de Milão, Sevilha, Borussia Dortmund, Ajax e Everton", entre outros clubes, para a sessão que vai decorrer em Oeiras, com o apoio da LPFP.

Lusa