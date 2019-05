A primeira reação de Casillas: "Estou tranquilo"

ker Casillas, de 37 anos, sofreu esta quarta-feira um enfarte do miocárdio e teve de ser submetido a um cateterismo.

O guarda-redes espanhol do FC Porto ter-se-á sentido mal depois do treino de hoje no Olival e foi de imediato transportado ao Hospital CUF Porto.

Numa mensagem via telemóvel, citada pelo jornal Marca, que Casillas deixou aos familiares e amigos mais próximos, o jogador disse estar "tranquilo", depois de ter recebido inúmeras mensagens de apoio e desejos de rápidas melhoras.

O guarda-redes dos azuis e brancos deverá ficar afastado dos relvados até ao final da época