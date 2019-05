Coates adia decisão sobre continuidade no Sporting na próxima época

O futebolista uruguaio Sebastián Coates do Sporting não garantiu hoje se vai continuar no clube na próxima temporada, justificando que ainda "é muito cedo para falar".

"Não sei [se vou continuar] . É muito cedo para falar disso. [Hoje] Prefiro sair um pouco do que é o dia a dia do futebol", referiu o defesa central, em declarações à margem do Estoril Open em ténis, em Cascais.

A cumprir a quarta temporada em Alvalade, o internacional uruguaio foi sempre imprescindível no 'onze' 'leonino, contabilizando mais de 150 jogos e 10 golos marcados.

Lusa