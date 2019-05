Desportivo das Aves sagra-se campeão nacional sub-23

O Desportivo das Aves conquistou hoje a primeira edição da Liga Revelação de futebol, campeonato para equipas sub-23, apesar de ter empatado em casa do Sporting de Braga (1-1), na 10.ª jornada.

Os avenses terminaram a segunda fase na primeira posição, com 43 pontos, mais um do que o Sporting, que venceu o Benfica (4-2), e dois do que o Rio Ave, que perdeu em casa com o Estoril Praia (2-1).

O Estoril Praia terminou na quarta posição, também com 41 pontos, à frente do Benfica, com 32, e do Sporting de Braga, com 28.

Lusa