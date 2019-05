Do Aeroporto à Câmara de Lisboa, a festa portista com os campeões europeus de sub-19

A equipa de sub-19 do FC Porto que foi campeã europeia regressou esta terça-feira à cidade Invicta. Foram recebidos no Aeroporto Francisco Sá Carneiro por centenas de adeptos que acompanharam a equipa até à Câmara do Porto.