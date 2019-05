"Foi uma noite incrível e um resultado fabuloso"

O Ajax venceu, ontem em Londres, a equipa do Tottenham, por 1-0, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, seguindo para a segunda mão, que jogará em casa, em vantagem.

O treinador da equipa de Amesterdão considerou que os seus jogadores "dominaram por completo o início do jogo", e apenas uma mudança no sistema tático do Tottenham, depois do intervalo, conseguiu abrandar o fulgor da equipa holandesa.

Por outro lado, Mauricio Pochettino, admite que a tarefa da equipa ficou mais "difícil" porque perderam o jogo, mas está confiante na chegada à final.