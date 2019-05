KTM prolonga contrato com Miguel Oliveira

As boas exibições de Miguel Oliveira, que ocupa o 16º lugar do campeonato, na sua época de estreia no Moto GP, fizeram com que a equipa da KTM prolongasse o seu contrato durante mais um ano.

Com apenas três corridas realizadas, a Red Bull KTM Tech3 mostra a sua satisfação com o piloto português ao prolongar o seu contrato.

Miguel Oliveira estará presente este fim de semana em Jerez de la Frontera, Espanha, onde participará no quarto grande prémio da temporada, onde conta com o apoio dos portugueses.