Paulo Futre antevê final do campeonato "emocionante" entre Benfica e FC Porto

A luta pelo título de campeão da I Liga de futebol entre Benfica e FC Porto será "emocionante" até ao fim, defendeu hoje o antigo internacional português Paulo Futre, que representou os dois clubes na carreira.

Em declarações à margem de uma visita ao Estoril Open em ténis, que decorre até 05 de maio no Clube de Ténis do Estoril, Paulo Futre considerou "incrível" o duelo travado pelos dois rivais nos últimos meses e recusa antecipar uma eventual conquista do Benfica, face à vantagem de dois pontos dos 'encarnados' na classificação.

"Se virmos as últimas dez jornadas, FC Porto e Benfica perdem dois pontos, digamos, surreais. Estavam a ganhar 2-0 e acabam por empatar 2-2. Tudo pode acontecer. Vão ser emocionantes as três jornadas que faltam", afirmou.

O ex-futebolista de 'dragões' e 'águias', agora com 53 anos, recorreu ainda ao seu passado como jogador para lembrar que "tudo pode acontecer" na I Liga.

"Não sei se se recordam do campeonato de 85/86. Na última jornada, o FC Porto tinha de ganhar ao Covilhã no Estádio das Antas e o Covilhã já tinha descido de divisão, era o último. Pensava que íamos ganhar facilmente e aos 61 minutos estávamos a perder 2-1 em casa. A partir daí e até hoje, penso que nestes últimos jogos tudo pode acontecer", recordou.

Paulo Futre foi também um ícone no Atlético de Madrid, sendo o clube espanhol apontado na imprensa desportiva como o destino provável de dois futebolistas do FC Porto, Felipe e Herrera. Confrontado com a possibilidade destas duas transferências para os 'colchoneros', Futre não poupou nos elogios aos 'dragões'.

"Já saiu o Lucas Hernández e o Godín, ao que tudo indica, vai para o Inter. O Atlético vai precisar de dois centrais e o Felipe é um central impressionante, seria uma grande contratação para os 'colchoneros'. É um jogador de seleção, experiente, está já há três ou quatro anos na Europa. Também se fala do Herrera e seria igualmente uma grande contratação. São dois jogadores já habituados à pressão, dois líderes, e vão adaptar-se rapidamente", vaticinou.

Sobre um eventual enfraquecimento do FC Porto para a próxima temporada perante estas anunciadas saídas, às quais se somam os rumores em torno de Brahimi e a transferência já oficializada de Éder Militão para o Real Madrid, Paulo Futre vincou que os campeões nacionais estão já habituados a renovar o plantel sem perder capacidade competitiva.

"No ano passado, o FC Porto também perdeu o Marcano e o Ricardo Pereira, que foram dois pilares importantes, e está a fazer uma grande época. Está na final da Taça, chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões e está a lutar pelo campeonato", sentenciou.

Lusa