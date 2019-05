Tsitsipas e Monfils estreiam-se hoje no Estoril Open

O português João Domingues vai procurar hoje superar o melhor registo no Estoril Open em ténis, frente ao australiano John Millman, enquanto os cabeças de série Stefanos Tsitsipas e Gael Monfils se estreiam em competição.

O tenista de Oliveira de Azeméis, 214.º do ranking mundial, entra no principal 'court' de terra batida do Estoril com a intenção de superar a fase que alcançou em 2017, quando caiu aos pés do sul-africano Kevin Anderson.

Já o grego Stefanos Tsitsipas, primeiro cabeça de série do torneio luso e atual 10.º classificado da hierarquia ATP, está pela segunda vez consecutiva no Estoril, mas esta temporada com um ténis bastante mais evoluído e dois títulos no currículo, um em Estocolmo, em 2018, e o segundo em Marselha, já este ano. Hoje, estreia-se na sessão noturna diante do argentino Guido Andreozzi.

Depois de João Domingues abrir o terceiro dia, pelas 13:00, é a vez de o francês Gael Monfils enfrentar o 'carrasco' de Pedro Sousa, o norte-americano Reilly Opelka, num encontro que marca a estreia do terceiro pré-designado no atual formato do Estoril Open.

Na vertente de pares, o português João Domingues e o espanhol Pedro Martinez estreiam-se diante de Pablo Cuevas, do Uruguai, e Jean-Julien Rojer, da Holanda.

Por outro lado, o compatriota João Sousa, que na terça-feria carimbou a passagem à segunda ronda de singulares, joga ao lado ao argentino Leonardo Mayer frente aos britânicos Luke Bambridge e Jonny O'Mara, para tentar garantir presença nas meias-finais.

Lusa