Messi marcar o golo 600 é "um incentivo para Ronaldo"

Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, na antevisão do encontro da equipa italiana frente ao Torino, apontou a vontade que Cristiano Ronaldo tem em atingir a marca de melhor marcador da Série A.

O facto de Leonel Messi ter atingido os 600 golos no jogo frente ao Liverpool, para a Liga dos Campeões - marca que Ronaldo também alcançou no jogo do fim-de-semana frente ao Inter - é "um incentivo para Ronaldo marcar mais golos", afirmou o treinador.

O português segue em 4.º lugar na lista de melhores marcadores da Liga italiana com 20 golos, a quatro jornadas do fim. Em primeiro está o italiano Fabio Quagliarella, com 23.

A Juventus defronta o Torino esta sexta-feira, às 19h30.