Neymar com inquérito disciplinar e Mbappé suspenso por 3 jogos

Gonzalo Fuentes

Em causa está a expulsão do avançado francês na final da Taça de França, devido a uma entrada violenta, já no prolongamento, sobre um jogador do Rennes, equipa que viria a conquistar o troféu, no desempate por grandes penalidades (6-5, após 2-2 no fim dos 90 minutos e do tempo extra).

O jogador, de 20 anos, já cumpriu um jogo de castigo, no campo do Montpellier, e vai falhar a receção ao Nice e a deslocação ao terreno do Angers. Na última ronda, o Paris Saint-Germain, que já garantiu o título de campeão francês, recebe o Dijon.

A Comissão Disciplinar da FFF decidiu igualmente abrir um inquérito ao brasileiro Neymar, colega de Mbappé no Paris Saint-Germain, devido a um incidente com um adepto do Rennes após a final da Taça da França.

As imagens mostram que o avançado terá tentado agredir o adepto, numa altura em que subia as escadas do Stade de France para receber a medalha de finalista.