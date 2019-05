Sérgio Conceição fica no FC Porto se equipa tiver condições para lutar por títulos

Depois do empate frente ao Rio Ave, o técnico dos azuis e brancos admitiu a possibilidade de deixar o clube. Mas esta sexta-feira, Sérgio Conceição garantiu que vai continuar no FC do Porto se considerar que a equipa tem condições para lutar por títulos e se Pinto da Costa quiser.

Treinador dos azuis e brancos lembrou ainda as conquistas da época passada e a valorização de jogadores como Éder Militão