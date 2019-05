FC Porto voltou ao relvado para falar com a claque

No final da partida com o Desportivo das Aves, a equipa do FC Porto voltou ao relvado para confrontar a claque dos Super Dragões.

Depois da habitual roda, a equipa recolheu ao balneário sem se dirigir à claque. No entanto, 15 minutos depois, a equipa dos dragões, liderada por Sérgio Conceição, voltou ao campo.

Os jogadores e a equipa técnica aproximaram-se da claque Super Dragões que exibia uma tarja a pedir a permanência de Sérgio Conceição. Na semana passada, os jogadores do FC Porto foram contestados pelos adeptos no final do jogo com o Rio Ave, que terminou empatado a dois golos.

O capitão de equipa, Hector Herrera chegou mesmo a pegar no megafone para falar com a claque portista. O médio mexicano pediu união para os três jogos que faltam até ao fim da temporada.



