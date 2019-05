Futebol este fim de semana

A luta pelo título da I Liga portuguesa de futebol prossegue hoje, com o líder Benfica a receber o Portimonense e o campeão FC Porto, segundo, a jogar em casa com o Desportivo das Aves, na 32.ª ronda.

O primeiro a entrar em campo é o líder, pelas 18:00, ao acolher na Luz o 11.º classificado, duas horas e meia antes do arranque do FC Porto-Desportivo das Aves, no Estádio do Dragão.

As 'águias' querem manter os dois pontos de vantagem na frente do campeonato, conseguidos depois de vencerem o Sporting de Braga (4-1) na ronda anterior, em que os 'dragões' 'tropeçaram', com um empate frente ao Rio Ave (2-2).

Rafael Marchante

O adversário do Benfica, o Portimonense, tem os mesmos 36 pontos dos avenses e ocupa o 11.º posto, cinco pontos acima da zona de despromoção a três jornadas do final da I Liga.

Apesar da posição 'modesta', os algarvios foram a última equipa a vencer a formação lisboeta para o campeonato, depois de, em 02 de janeiro, terem triunfado (2-0) graças a autogolos dos defesas-centrais Jardel e Rúben Dias.

Desde então, e sob o comando de Bruno Lage, as 'águias' somaram 15 vitórias e apenas um empate, conseguindo operar a recuperação face ao FC Porto, que liderava confortavelmente, até chegarem ao primeiro posto.

FERNANDO VELUDO

A equipa de Sérgio Conceição, campeã em título, já vai partir para o seu jogo depois de terminado o encontro em Lisboa, podendo estar, em caso de vitória dos 'encarnados', com uma desvantagem provisória de cinco pontos.

Apesar nos portistas estará ainda a baixa inesperada do guarda-redes espanhol Iker Casillas, que sofreu um enfarte agudo do miocárdio no treino de quarta-feira e foi submetido a cateterismo de urgência, com a situação clínica a evoluir favoravelmente e sem complicações.

Do outro lado estará o 10.º classificado Aves, naquele que será o terceiro encontro entre ambos esta época, depois de duas vitórias portistas nas partidas anteriores.

Na Supertaça, que abriu a temporada, os portistas levaram a melhor por 3-1, antes de se encontrarem na 15.ª jornada, em janeiro, em que um golo de Éder Militão bastou para a vitória na Vila das Aves.

FERNANDO VELUDO

Pelas 15:30, o Sporting de Braga, quarto classificado, visita o Marítimo, sabendo que precisa de vencer para continuar a sonhar em alcançar o terceiro lugar, que está a seis pontos de distância e é ocupado pelo Sporting, que só joga no domingo em casa do Belenenses (17:30).À mesma hora, o já despromovido Feirense recebe o Desportivo de Chaves, à procura de somar pontos para deixar a zona de despromoção.A 32.ª ronda abriu na sexta-feira com a vitória do Rio Ave por 2-1 em casa do Moreirense.

JOSÉ SENA GOULÃO

Programa e resultados da 32.ª jornada da I Liga:

Sexta-feira, 03 maio

Moreirense -- Rio Ave, 1-2.

Sábado, 04 maio:

15h30 - Marítimo -- Sporting de Braga

15h30 - Feirense -- Desportivo de Chaves

18h00 - Benfica -- Portimonense

20h30 - FC Porto -- Desportivo das Aves

Domingo, 05 maio:

15h00 - Tondela -- Santa Clara

17h30 - Belenenses -- Sporting

20h00 - Vitória de Guimarães -- Nacional

Segunda-feira, 06 maio:

20h15 - Vitória de Setúbal -- Boavista