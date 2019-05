Liverpool vence Newcastle em jogo que Salah saiu lesionado

O Liverpool conseguiu este sábado uma reação à campeão frente ao Newcastle, que derrotou por 3-2, mas teve a contrariedade de ver o seu goleador Mohamed Salah sair de campo lesionado e ficar em dúvida para a Liga dos Campeões.

Ainda a correr nas duas frentes, hoje foi dia de jogar para o campeonato inglês e os pupilos de Jurgen Klopp não tiveram 'direito' a descando, em St. James Park, com o Newcastle a empatar o jogo por duas vezes e obrigar os 'reds' a dar tudo para assegurarem os três pontos, que prolongam o 'duelo' com o Manchester City até ao fim da 'Premier League'.

Ao Liverpool, que chega aos 94 pontos, só falta agora um jogo, enquanto que os citizens, com 92 pontos, têm dois jogos ainda em agenda no campeonato.

A equipa de Anfield Road está também nas meias-finais da 'Champions', nas quais tem pela frente uma muito complicada segunda mão contra o FC Barcelona, precisando de 'retificar' uma derrota por 3-0.

O jogo é já na terça-feira e as piores notícias poderão vir do egípcio Salah, hoje marcador de um golo, que saiu em maca, a meia hora do fim da partida. Salah chocou com o guarda-redes adversário, Martin Dubravka, na disputa aérea do lance.

O egípcio já tinha deixado a sua marca no jogo, com o golo que assinou aos 28 minutos, a reforçar-se como o melhor goleador do campeonato (atinge os 22).

Para o seu lugar entrou o belga Ogiri, no que foi uma substituição bem sucedida, já que 'desembrulhou' o empate com o golo que deu a vitória aos visitantes, aos 86.

Antes, Van Dijk abrira as contas para o Liverpool, aos 13, e o Newcastle tinha marcado por Atsu (20) e Rondón (54).

No pouco que falta de campeonato, o Manchester City responde já na segunda-feira, contra o Leicester, sendo certo que o título só se vai decidir em 12 de maio, na última jornada, com o Liverpool-Wolverhampton e o Brighton-Manchester City.

Entretanto, o Cardiff já sabe que regressa ao segundo escalão, depois de perder por 3-2 com o Crystal Palace. Com quatro pontos de desvantagem para o último dos que não descem, os 'bluebirds' fecham o grupo dos despromovidos, ao 'Championship', um trio que também engloba Fulham e Huddersfield.



Lusa