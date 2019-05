Olivais Futebol Clube vence Liga Feminina de Basquetebol pela 4.ª vez

A equipa de Coimbra venceu o Quinta dos Lombos por 80-70 no 2º jogo da final da Liga Feminina de Basquetebol e conquistou o título de campeão nacional.

O Olivais faz a "dobradinha" depois de já esta época ter vencido a Taça de Portugal. As "Olivanenses", que não venciam o título desde 2009, somam o 4º campeonato feminino de basquetebol.

No passado fim-de-semana, o Olivais tinha vencido por 68-61, o primeiro jogo da final, no Pavilhão dos Lombos em Carcavelos. Desta vez, em casa no Pavilhão Eng. Augusto Correia, o Olivias venceu o Quinta dos Lombos com contributo decisivo de duas jogadoras: a base Inês Viana que somou 23 pontos e 7 assistências e a norte-americana Norianna Haynes que apontou 23 pontos e colecionou 14 ressaltos.