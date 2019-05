Tsitsipas antevê duelo "complicado" com Cuevas na final do Estoril Open

O tenista grego Stefanos Tsitsipas salientou este sábado a satisfação pela resposta à pressão na meia-final do Estoril Open com o belga David Goffin e assumiu a expectativa de um duelo "complicado" contra o uruguaio Pablo Cuevas na final.

"O encontro foi muito duro. Provou que eu gosto destes desafios difíceis e que consigo lidar com a pressão e que consigo acreditar que é possível ganhar. Estive com 'break points' no terceiro 'set' e consegui salvar. Foi como renascer. Lidei da melhor forma com o encontro, ele estava a jogar bem e fez-me passar um mau bocado. Foi um grande encontro", afirmou.

Na conferência de imprensa realizada no Clube de Ténis do Estoril, o primeiro cabeça de série do torneio e número 10 do 'ranking' ATP, de 20 anos, abordou logo o embate do título contra Pablo Cuevas, 67.º da hierarquia, que bateu o 'qualifyer' espanhol Alejandro Davidovich Fokina (3-6, 6-2, 6-2), e sublinhou a maior experiência do 'lucky loser' uruguaio, de 33 anos, em terra batida.

"Pablo Cuevas vai ser complicado. Ele sabe o que fazer no 'court', já bateu jogadores importantes", frisou, comentando ainda o único encontro entre ambos no circuito, em Antuérpia, no ano 2017: "Joguei muito bem, mas era em piso rápido. É como se esse jogo nunca tivesse acontecido. Ele é um veterano, tem quatro ou cinco vezes mais encontros em terra batida do que eu. A sua experiência vai ser o desafio mais difícil de superar."

Já para o derrotado David Goffin, que caiu diante do tenista grego em três 'sets' (3-6, 6-4, 6-4), a diferença de ganhar ou perder com Stefanos Tsitsipas esteve na reta final da partida, embora o quarto pré-designado da prova e 25.º do mundo tenha preferido salientar a qualidade do jogo que ambos efetuaram no 'court' central.

"Foi um jogo estafante, um grande jogo, com muita intensidade, em que ambos tivemos várias chances, mas, no final, ele esteve um pouco melhor e apenas alguns pontos fizeram a diferença. Eu tive oportunidades, mas ele jogou um ténis muito bom. Foi um grande jogo, muito positivo", considerou.

Sobre o futuro imediato, Goffin apontou o foco para o Masters 1000 de Madrid, que começa já a partir deste domingo e decorre até dia 12 na capital espanhola, confessando a ambição de conseguir melhor do que o seu desempenho neste Estoril Open.

"Sim, tenho alguns jogos [nas pernas], tive três aqui, é bom e tenho de dar continuidade em Madrid. Tenho de continuar a lutar no 'court' e espero que seja melhor do que esta semana. Vamos ver o que acontece. Vão ser jogos duros, como sempre. Sinto-me bem e com espírito lutador", finalizou.

Depois das meias-finais deste sábado, a final entre o grego Stefanos Tsitsipas e o uruguaio Pablo Cuevas tem lugar no domingo, depois das 15:30.



Lusa